MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Acı haber geldi! Cansız bedenine ulaşıldı...
ABONE OL
16.06.2020 - 16:18 | | DHA

Acı haber geldi! Cansız bedenine ulaşıldı...

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde önceki gün serinlemek için girdiği nehirde kaybolan Gökdeniz Serbest’in cansız bedeni bulundu.

Acı haber geldi! Cansız bedenine ulaşıldı...

Adapazarı ilçesi Turnadere Mahallesi’nde önceki gün saat 15.00 sıralarında Gökdeniz Serbest (13), arkadaşıyla birlikte Sakarya Nehri’ne girdi. Bir süre sonra Gökdeniz Serbest nehirde gözden kayboldu, boğulma tehlikesi geçiren arkadaşı ise kendi imkanlarıyla sudan çıktı.

Arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve deniz polisleri Gökdeniz Serbest için arama çalışması başlattı. Deniz polisi, Serbest'in kaybolduğu bölgeye 500 metre mesafede çamura saplanmış cansız bedenine ulaştı. Gökdeniz Serbest'in cenazesi, sudan çıkarılarak otopsi için Korucuk Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

Endişeli bekleyişini sürdüren baba Muammer Serbest, oğlunun cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi. Muammer Serbest yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

İntihar etmek için çıktı, 9. kattan atladıSon dakika haberi... İzmir Karabağlar'da, alkollü olduğu iddia edilen Mehmet K., intihar etmek için 9. kattaki evinin penceresinden atladı. İtfaiyenin açtığı hava yastığına düşen Mehmet K., ağır yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Acı haber geldi! Cansız bedenine ulaşıldı...

Acı haber geldi! Cansız bedenine ulaşıldı...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

Son depremler neler? Deprem mi oldu?

Son depremler neler? Deprem mi oldu?

Sıradaki Haber