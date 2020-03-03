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03.03.2020 - 16:51 | | İHA

Acı haberler gelmeye başladı! Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde serinlemek için girdiği yapay gölette boğulan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Acı haberler gelmeye başladı! Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Enes Şahin, öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte merkez Melikgazi ilçesi Güney Mahallesi'nde bulunan Paşapınarı Sulama Havuzu'na girdi.

Şahin, bir süre sonra havuzda gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesiyle gelen jandarma ekipleri, Enes Şahin'in cansız bedenini sudan çıkardı. Şahin'in cesedi, çevrede yapılan incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Enes Şahin'in arkadaşları ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

 

 

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