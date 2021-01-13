Acı olay! İki kardeş feci şekilde can verdi

Olay Van'ın İpekyolu İlçesi Kevenli Mahallesinde bulunan TOKİ konutlarında meydana geldi. Yıldız Tekin (24) ile Cumali Tekin (21) kardeşler iddiaya göre uydu çanaklarını onarmak için bulundukları 4 katlı binanın çatısına çıktı. Uydu çanağını onardıkları sırada buzlanmanın meydana geldiği çatından iki kardeş dengesini kaybederek düştü.

Binadan düşen Tekin kardeşler olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 2 kardeş kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.