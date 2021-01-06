Açık lise iş takvimi 2021 belirlendi mi? AÖL sınavları, kayıt yenileme işlemleri tarihi ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi ile ilgili meraklı arayış devam ediyor. Kimi öğrenci sınav tarihlerini öğrenmek isterken, kimi öğrenci ise kayıt işlemlerinin tarihleirni bilmek istiyor. Günden güne artan merak sonrasında gözler MEB'e çevriliyor. Peki 2020-2021 Eğitim yılının 1. Dönem AÖL sınav tarihleri belli oldu mu? Açık lise kayıt yenileme ve ilk kayıt ne zaman yapılacak 2021? AÖL iş takvimi belirlendi mi?

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN? 2021

Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınavlarının yeni tarihleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin detaylar belirlendiğinde haberimizin içeriğimde yer vereceğiz.

AÇIK LİSE İLK KAYIT - KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açık liseye ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin henüz tarihleri belirlenmedi. Konuya ilişkin tarihler açıklandığında haberimizin içeriğinde duyuracağız.

AÇIK LİSE İŞ TAKVİMİ 2021 NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak olan AÖL iş takvimi 2021 henüz yayımlanmadı. MEB AÖL iş takvimi hakkında duyuru yaptığında haberimize ekleyeceğiz.