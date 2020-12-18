Açık lise kayıt ve kayıt yenileme tarihleri 2021 | Açık lise sınavları ne zaman? (1. Dönem)

Dünyada ve ülkemizde salgını devam eden koronavirüse karşı günden güne önlemler büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde alınan yeni kararlar doğrultusunda sınav tarihlerini de erteleyen koronavirüs tedbirlerinin arasında Açık Öğretim Lisesi sınavları da yer aldı. MEB tarafından yapılan duyuru öğrencileri meraklandırdı. Peki açık lise sınavları ne zaman? Açık lise kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

AÇIK LİSE KAYIT / KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

2020-2021 Eğitim yılının ilk kayıt ve yeni kayıt işlemleri 4 Ocak 2021 ‐ 31 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak.

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN(2021)

MEB DUYURDU!

"5 ARALIK 2020 CUMARTESİ ve 6 ARALIK 2020 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI

KOVİD-19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA İLERİ BİR TARİHE ERTELENMİŞTİR.

GELİŞMELERLE İLGİLİ OKULUMUZUN WEB SİTESİNDEN DUYURU YAPILACAKTIR.

RESMİ KAYNAKLAR HARİCİNDE YAPILAN BİLGİ VE BELGE PAYLAŞIMLARINA İTİBAR ETMEYİNİZ!"