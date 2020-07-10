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10.07.2020 - 11:26 |

Açık lise sınav yerleri belli oldu mu? AÖL giriş

Açıköğretim Lisesi öğrencileri, 2. Dönem sınavlarına katılmak için gün saymaya başladı. Bu ay içerisinde uygulanacak olan AÖL sınavlarının yerleri belirlendi mi? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tamamlanacak olan AÖL sınavları ne zaman yapılacak? İşte AÖL sınav tarihleri ve AÖL sınav giriş belgesi hakkında bilinmesi gerekenler...

Açık lise sınav yerleri belli oldu mu? AÖL giriş

2019-2020 Eğitim yılının 2. Dönem sınavları, dünyada ve ülkemizde yaşanan corona virüs salgını nedeniyle ertelendi. AÖL için yeni tarihler belirlenerek, öğrenciler bu tarihlere göre hazırlığını sürdürdü. AÖL sınavlarına sayılı günler kala ise AÖL sınav yerleri merak konusu oldu. Peki AÖL sınav yerleri belli oldu mu? AÖL sınavları ne zaman uygulanacak? İşte Açık lise öğrencilerinin bilmesi gerekenler...

AÖL SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Açıköğretim Lisesi sınav yerleri henüz belirlenmedi. AÖL sınav giriş belgeleri yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Açıköğretim Lisesi 2. Dönem sınavları 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde uygulanacak.

AÖL'DEN DUYURU

Açık lise sınav yerleri belli oldu mu AÖL giriş

Batı Avrupa Programına kayıtlı öğrenciler, sınav sistemine https://mebsinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden giriş yapacaklardır.

AZERBAYCAN, İRAN, SUUDİ ARABİSTAN, KUVEYT VE KATAR Programlarına Kayıtlı Öğrenciler

Açık Öğretim Lisesi Yurtdışı Programında (Azerbaycan, İran, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar) kayıtlı olan öğrencilerimizden Türkiye'de olanlar, İlçe Bölge Sınav Yürütme Komisyonunca incelenerek mazeretleri uygun görülen öğrencilerin yedek salon işlemleri 06-20 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Yedek Salon İşlemleri için öğrencilerin İl- İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurmaları gerekir.

Sınav yapılması planlanan ülkelerde normalleşme sürecine kademeli olarak geçilmesine rağmen toplu etkinliklerin yapılmasının hâlâ birçok ülkede engellenmesi nedeniyle diğer ülkelerde 2.dönem sınavları yapılamayacaktır. Bu ülkelerdeki öğrenciler istemeleri halinde ülkemizde sınavlara katılabilecektir. Sınav yapılamayan ülkelerdeki öğrencilerin mağduriyeti de en kısa sürede giderilecektir.

81 ilin atık suyunda korona virüs incelemesi! İstanbul'u geçti...Türkiye'de koronavirüsün atık sulardaki varlığının araştırılması için devam eden çalışmalarda ilk sonuçlar alındı. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Alpaslan Kocamemi, "Analizlere bakıldığında atık suda SARS-CoV2'yi en yoğun olarak biz bugüne kadar, Konya ilinde gözlemledik. Konya ilini takip eden İstanbul'du. İstanbul ve Konya açık ara diyelim, onları takiben ise Bursa, İzmit, İzmir ve Antalya'nın bazı bölgelerinde virüs konsantrasyonlarına gözlemlenebilir mertebede rastladık" dedi.
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