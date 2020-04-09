Açık öğretime ‘4 dönem’ sınırı

AK Parti, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlar’da değişiklik yapan yasa teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu. Teklifte özetle şu düzenlemeleri içeriyor:

Açık öğretim öğrencileri katkı payı ve öğrenim ücreti ödeyecek; her dönem başında kaydını yenilemek zorunda olacak. Açık öğretim sisteminde üst üste 4 dönem koşulları yerine getirmeyen öğrencinin okulla ilişiği kesilecek.

“Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunan” akademisyenlere uyarı cezası verilecek. “Görevi sırasında amirine sözle saygısızlık eden”, “görevle ilgili resmi araç, gereci özel işlerinde kullanan”, “genel ahlâk ve edep dışı tutum ve davranışlarda bulunan” öğretim elemanları “kınama” ile cezalandırılacak. “Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yerin toplantı, tören vb. amaçlarla izinsiz kullanılmasına yardımcı olmak” ve “yasaklanmış yayını basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya teşhir etmek” suçlarının cezası “aylıktan kesme” olacak.

İntihal yapan, atama ve yükselmelerde, başkaları tarafından üretilmiş yayın ve çalışmaları kullanan ve özürsüz veya izinsiz olarak bir yılda 20 gün göreve gelmeyen öğretim elemanları üniversiteden atılacak.

Vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarına devlet üniversitelerinde ödenen ücretten daha az ücret verilemeyecek.

En az yüzde 15 tam burs

Vakıf üniversiteleri, öğrenim gören öğrencilerden en az yüzde 15’ini tam burslu olarak okutmakla yükümlü olacak.

Vakıf üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılması durumunda öğrenciler, bursluluk durumları gözetilmek şartıyla eğitim-öğretim ücretlerini garantör üniversiteye ödemeye devam edecek.

Vakıf üniversiteleri, her yıl öğrenci gelirleri toplamının yüzde 2’sini bir kamu bankasında kendi adına açılan vadeli hesaba aktaracak. Bu para, üniversitenin faaliyet izninin durdurulması veya kaldırılması halinde öğrencilerinin eğitimlerinin tamamlatılması için teminat olarak kullanılacak.

Salgın hastalık, doğal afet gibi nedenlerle eğitim öğretime iki haftadan fazla ara verilirse yaz tatilinde yapılacak telafi eğitimi için MEB, öğretmenlerin izinlerini kısaltabilecek.

2 yeni vakıf üniversitesi

Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından “Ankara Bilim Üniversitesi”; Avrupa Eğitim Vakfı tarafından “Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi” adıyla yeni iki vakıf üniversitesi kurulacak.