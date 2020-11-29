Açıklamalar peş peşe geldi! Uzaktan eğitime geçildi

Tokat'ta artan korona vakalarına karşı yeni tedbirler uygulamaya geçiriliyor.

Tokat Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İl genelinde Covid-19 salgınının seyri dikkate alınarak 30.11.2020 - 04.01.2021 tarihleri arasında resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verilmiştir”