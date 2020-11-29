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29.11.2020 - 12:07 | | İHA

Açıklamalar peş peşe geldi! Uzaktan eğitime geçildi

Tokat il genelindeki resmi anaokulu, anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin faaliyetlerinin uzaktan eğitim ile yapılacağını bildirildi.

Açıklamalar peş peşe geldi! Uzaktan eğitime geçildi

Tokat'ta artan korona vakalarına karşı yeni tedbirler uygulamaya geçiriliyor.

Tokat Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İl genelinde Covid-19 salgınının seyri dikkate alınarak 30.11.2020 - 04.01.2021 tarihleri arasında resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verilmiştir”

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