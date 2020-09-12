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12.09.2020 - 19:49 |

AÇIKLANDI! Koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Coronavirüs son durumu nedir?

12 Eylül Koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı. Koronavirüs vaka sayıları 31 Ağustos'tan bu yana 1500'lerin altına inmiyor. Tablo iyiye gitmezken vatandaşlar da her akşam son tabloyu öğrenmek istiyor. İşte son tablo...

AÇIKLANDI! Koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Coronavirüs son durumu nedir?

Koronavirüs tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de devam ediyor. Dünya bir an önce bu kabustan uyanmak isterken Türkiye'de de Sağlık Bakanı Fahrettin Koco her akşam son verileri paylaşıyor. Dün vaka sayısı 1671 olurken vefat sayısı 56'ydı. Peki bugünkü son durum nedir?

KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?

12 Eylül koronavirüs son tablosu açıklandı. Bugün son verilere göre vaka sayısı 1509 vefat sayısı ise 48 oldu.

AÇIKLANDI Koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu Coronavirüs son durumu nedir

11 EYLÜL KORONA TABLOSU

Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 1117 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 256 bin 524'e yükseldi, 56 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1223 oldu. 1671 kişiye ise yeni tanı kondu.

Bakan Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz keşfine ilişkin son durumu açıkladıEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz keşfine ilişkin, "Şu anda yaklaşık 3 bin 500-4 bin metrelerdeyiz. 500-1000 metre arasında bir işimiz daha var, üçüncü katmandayız. Dualarınızı bizden eksik etmeyin." dedi.
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