Açıköğretim Lisesi sınav yerleri belli oldu mu? AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?

Açıköğretim Lisesi 2. dönem sınavları için geri sayım başladı. Uzun bir süredir AÖL sınavlarına hazırlanan öğrenciler, sınav yerleri hakkında da arayışa geçti. Açık lise sınavlarına günler kala, sınav giriş belgesi alacak olanlar haberimizin içeriğinden detaylı bilgilere erişenbilir.

AÖL SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Açıköğretim Lisesi sınav yerleri henüz belli olmadı. MEB tarafından AÖL sınav giriş belgesi yayımlandığında haberimizin içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açık öğretim okulları 2.dönem sınavları ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 25-26 temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

Sınav yapılması planlanan ülkelerde normalleşme sürecine kademeli olarak geçilmesine rağmen toplu etkinliklerin yapılmasının hâlâ birçok ülkede engellenmesi nedeniyle diğer ülkelerde 2.dönem sınavları yapılamayacaktır.

Bu ülkelerdeki öğrenciler istemeleri halinde ülkemizde sınavlara katılabilecektir. Sınav yapılamayan ülkelerdeki öğrencilerin mağduriyeti de en kısa sürede giderilecektir.