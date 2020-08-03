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03.08.2020 - 11:39 | | DHA

Acılı baba, 13 yaşındaki oğlunu son yolculuğuna öperek yolladı!

Bayram tatili için ailesiyle birlikte geldiği Salda Gölü’nde boğulan 13 yaşındaki çocuğun cansız bedeni morgdan yakınları tarafından alındı. Oğlunun tabutuna sarılan Muhammed Hamamı, "Çocuğun gözden kaybolduğunu gördüm. Kurtarmaya çalıştım. Tuttum ama kurtaramadım" diyerek, gözyaşı döktü.

Acılı baba, 13 yaşındaki oğlunu son yolculuğuna öperek yolladı!

Denizli'de oturan Suriyeli Hamamı ailesi, dün 4 çocuğuyla Salda Gölü'ne geldi. Ailenin çocuklarından Hamzeh Hamamı, serinlemek için göle girdi. Hamzeh, bir süre sonra gözden kayboldu. Tüm aramalarına rağmen Hamzeh Hamamı'dan iz bulamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de desteğiyle yapılan arama çalışmalarında sonuç elde edilemeyince AFAD ekipleri de bölgeye çağrıldı. Arama çalışmaları sonuç vermeyince Antalya Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi'nden yardım istendi. Göle giren dalgıçlar, yaptıkları aramalar sonucu Hamzeh Hamamı'nın cansız bedenini buldu. Hamamı'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Acılı baba, 13 yaşındaki oğlunu son yolculuğuna öperek yolladı

Baba Muhammed Hamamı, bu sabah Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan cenazeyi teslim alırken, büyük üzüntü yaşadı. Oğlunun cenaze aracına konulan tabutuna sarılan Muhammed Hamamı, gözyaşlarını tutamadı. 4 çocuğuyla birlikte yüzdüğü sırada Hamzeh Hamamı'nın gözden kaybolduğunu anlatan Muhammed Hamamı, "Taban çamurdu. Çocuğun gözden kaybolduğunu gördüm. Kurtarmaya çalıştım. Tuttum ama kurtaramadım" dedi.

Hamzeh Hamamı'nın cenazesi, ailesinin yaşadığı Denizli'de toprağa verilmek üzere cenaze aracıyla gönderildi.

 

 

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