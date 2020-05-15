15.05.2020 - 07:00 |
Açılışa hazırlanıyor
Atatürk Havalimanı içinde inşa edilen bin yataklı salgın hastanesinde sona yaklaşıldı.
Bazı bölümleri tamamlanan hastanenin çevre düzenlemesi de bitmek üzere. 8 Nisan’da yapımına başlanan hastanenin 45 günde bitirilmesi planlanıyor. Sancaktepe’deki bin 8 yataklı hastanenin de yapımı son hızla devam ediyor. İnşaat alanında çok sayıda iş makinesi ve işçi aralıksız bir şekilde çalışırken, bazı binaların duvarları ve çatısının yerleştirme çalışmaları da devam ediyor.
Fotoğraflar: Ozan Güzelce / Ünal Çam
5 günlük bebeği hastaneden kaçıran kadın tutuklandıAnkara'da, yeni doğum yapan anneye Çocuğuna ben bakarım, sen dinlen diyerek bebeği kaçıran şüpheli S.P., polis ekipleri tarafından evinde yakalandı. Evde bulunan bebek ailesine teslim edilirken, S.P. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.