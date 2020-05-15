Açılışa hazırlanıyor

Bazı bölümleri tamamlanan hastanenin çevre düzenlemesi de bitmek üzere. 8 Nisan’da yapımına başlanan hastanenin 45 günde bitirilmesi planlanıyor. Sancaktepe’deki bin 8 yataklı hastanenin de yapımı son hızla devam ediyor. İnşaat alanında çok sayıda iş makinesi ve işçi aralıksız bir şekilde çalışırken, bazı binaların duvarları ve çatısının yerleştirme çalışmaları da devam ediyor.











Fotoğraflar: Ozan Güzelce / Ünal Çam