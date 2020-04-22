Adalar Nerede? Adalara Nasıl Gidilir? (2020)

Adalar bölgesi İstanbul’un en büyük güzelliklerinden biridir. En çok tercih edilen adalar Heybeliada ve Büyükada olmaktadır. Ulaşım alanında adalara herhangi bir karayolu bulunmuyor. Bu nedenle denizyolu ile ulaşım sağlanmaktadır. Bölge içerisinde ise akülü motorlar ve bisikletler kullanılmaktadır.



Adalar Nerede?



Türkiye’nin Kuzeybatısı Marmara’da bulunan Adalar, İstanbul’a bağlıdır. 16 bin nüfusu olan bölge Adalar olarak geçer. Bölge 9 adadan oluşur. Ana karaya en yakın komşuları Kartal ve Maltepe olmaktadır. Adalar’ın il merkezine uzaklığı ise 30 km olmaktadır.



Adalara Nasıl Gidilir?



İstanbul Beşiktaş, Kabataş, Eminönü ve Anadolu yakasından Bostancı ve Kadıköy üzerinden vapur seferleri ile Adalar bölgesine ulaşmak mümkündür. Beşiktaş üzerinden Adalar seferi yapan vapur 07.30’da başlamaktadır. Sıra ile Kınalıada, Burgazada, Heybeliada’ya uğrar. En son Büyükada’ya ulaşır. Aynı rotayı takip ederek vapur seferleri dönüş güzergahını takip eder. Burgazada’ya en hızlı Kadıköy üzerinden 30 dakikada ulaşmak mümkündür. Heybeliada’ya ise en hızlı Kartal üzerinden 30 dakika da varılabilir. Büyükada’ya en hızlı Bostancı üzerinden 35 dakikada ulaşabilirsiniz. Kınalıada’ya Kadıköy üzerinden 25 dakikada varılabilir. Bunlar dışında Yalova üzerinden de Büyükada, Heybeliada seferleri bulunmaktadır. En yakın konumdaki vapur seferlerini tercih ederek adaya ulaşabilirsiniz.