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15.06.2020 - 07:00 | | ELİF YAVUZ - OSMAN BAKIR İstanbul DHA

Adalar’da elektrikli araç dönemi

İstanbul’un turistik ilçesi Adalar’da bir devir sona eriyor. Adalar’ın simgesi olan faytonlar artık kullanılmayacak.

Adalar’da elektrikli araç dönemi

Faytonların yerine hem gezi hem de ulaşım amacıyla kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada’ya getirildi. 4 ve 14 kişilik olmak üzere iki tip olan elektrikli araçların önümüzdeki cuma günü hizmete girmesi bekleniyor. Adalılar elektrikli araçlarda ücret için toplu ulaşımda kullanılan İstanbulkart’ı kullanacak. Elektrikli araçlar için Büyükada’da trafik tabelalarının asıldığı ve kullanılacak şeritlerin belirlendiği görüldü.

Beğenen de var beğenmeyen de

Büyükada’da vatandaşlardan bazıları elektrikli araç uygulamasından memnun. Bazılarıysa yeni elektrikli araçların adanın ruhuna uygun olmadığını söylüyor.

Murat Horman: “Daha otantik olabilirdi. Yurt dışında daha çok faytona benzer olanlarını görmüştüm. Belki ileride gelir. Şu an ada çok temiz memnunuz ama araçların daha nostaljik olması gerekirdi.”

Esnaf Mesut Yalçın: “Yeni araçları gördüm ama beğenmedim. Fayton gibi olabilirdi. Bunlar İstanbul’daki İETT otobüsleri gibi.”

Esnaf Tolga Çevlik: “Fayton olayında ciddi sıkıntı vardı. Biraz önyargılı bir toplumuz. Yakışmıyor  demek için erken. Belki 10-15 tane fayton bırakılabilirdi ama elektrikli araca ihtiyaç vardı. Doğru bir düzenleme yapılırsa sağlıklı olur.”

 

 

 

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