Adalet Bakanlığı (Adli - İdari -Yargı - Avukat) Sınav yerleri açıklandı! ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama

21-22 Kasım 2020 tarihlerinde uygulanacak olan 2020-Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2020-Adli Yargı), 2020-Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2020-Adli Yargı-Avukat) ile 2020-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavına (2020-İdari Yargı) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ



DİKKAT!

21 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-Adalet Bakanlığı Sınavlarında;

- Tüm adaylar Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak alan Bilgisi Testinin uygulanacağı 1. Oturum için saat 10.00’dan sonra, Adli Yargı Testinin uygulanacağı 2. Oturum için saat 13.30’dan sonra, İdari Yargı Testinin uygulanacağı 3. Oturum için saat 16.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

- 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan Adli Yargı-Avukat Testinin uygulanacağı 4. Oturum için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.