Adalet Bakanlığı güvenlik formu nasıl alınır ve doldurulur? İşte Adalet Bakanlığı güvenlik formu alma ekranı...

Adalet Bakanlığı güvenlik formu nasıl alınır ve doldurulur? sorusunun cevabı gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları e-Devlet'e giriş yapılarak "Adalet Bakanlığı İş Başvurusu" ekranı üzerinden gerçekleştirilecek. Peki Adalet Bakanlığı güvenlik formu nedir?

GÜVENLİK FORMU NEDİR?

Güvenlik formunda başvuru yapacak olan adayın T.C no, askerlik durumu ve ailesi ile ilgili bilgiler olmak üzere çeşitli ayrıntılar doldurulacak.

GÜVENLİK FORMU NASIL DOLDURULUR?

EK-2 Güvenlik Soruşturması Formunun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak bilgisayar ortamında doldurulması, fotoğraf eklenerek çıktısının alınması ve ilgili bölümün imzalanması suretiyle taratılarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (EK-2 Güvenlik Soruşturması Formu dışında başka form kullanılmayacaktır.)

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