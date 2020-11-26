Adalet Bakanlığı personel alımı 2020 | Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonucu açıklandı mı?

KPSS puanıyla Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı yayımlamıştı. pgm.adalet.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet sayfası aracılığı ile başvuru işlemi 25 Kasım'da son buldu. Personel alım sonuçları ne zaman belli olacak? KPSS puanı en yüksek olan adaylar arasından seçilenler sözlü mülakata katılacak. İşte, ayrıntılar...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakanlık merkez teşkilatında bulunan 12 istatistikçi, 3 mimar, 2 diyetisyen, 1 şehir plancısı kadroları ile taşra teşkilatında bulunan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine 144 psikolog, 100 pedagog ve 156 sosyal çalışmacı kadrolarına sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılıyor.

Başvurular 11/11/2020-25/11/2020 tarihleri arasında pgm.adalet.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine üye girişi yaparak elektronik başvuru yoluyla gerçekleştirildi. Ancak Adalet Bakanlığı, sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.

Bakanlık sonuçlara ilişkin, ''Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday atanmaya hak kazanacaktır.



Sınav sonuçları, atanmaya hak kazananlar ile atama sırasında istenilecek belgeler Bakanlığımız internet sitesinde (www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir.'' ifadelerine yer verdi.

ADALET BAKANLIĞI ATAMA YAPILACAK KADROLAR...

ADALET BAKANLIĞI SÖZLÜ SINAV KONULARI

Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 40,

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,

Genel kültür 20,

Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,

puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın alınacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.