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29.03.2020 - 15:23 | | İHA

Adana bir anda beyaza büründü! Dolu yağışı dakikalarca sürdü

Adana’nın Kozan ilçesinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Bazı sürücüler araçlarını doludan korumak için ağaç altlarında bekledi.

Adana bir anda beyaza büründü! Dolu yağışı dakikalarca sürdü

Öğle saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış yerini doluya bıraktı. Dolu nedeniyle trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı.

Doluya trafikte yakalanan sürücüler, ağaçların atına sığınarak araçlarını korumaya çalıştı. Dakikalarca süren dolu yağışı sokakları beyaza bürüdü. Yağıştan sonra sokaklar sular altında kaldı.

Bodrum’da hortumMuğla’nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde hortum meydana geldi.
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