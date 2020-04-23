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23.04.2020 - 06:06 | | AA

Adana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildi

Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 700 bin kaçak maske ele geçirildi.

Adana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şüphelilerin kaçak maske üreterek satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler çalışma kapsamında, merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerinde üretim yapıldığı tespit edilen 3 adrese baskın düzenledi.

Baskında yapılan adreslerde arama yapan ekipler, 700 bin maske ele geçirdi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık Bakanlığının üretim kriterlerine uygun olduğu tespit edilen maskeler, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

 

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