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21.06.2020 - 12:55 | | İHA

Adana'da boya yaparken akıma kapılarak öldü

Son dakika haberi... Adana'da bir evin dış boyasını yapan 3 çocuk babası 28 yaşındaki işçi, fırçanın sapının yüksek gerilim hattına değmesi sonucu akıma kapıldı.

Adana'da boya yaparken akıma kapılarak öldü
Adana'da 3 çocuk babasının feci ölümü
Adana'da 3 çocuk babasının feci ölümü
Adana'da 3 çocuk babasının feci ölümü
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Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili-Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk babası Serkan Kocabaş (28) hafta sonu ve Babalar Günü olmasına rağmen iki katlı evin dış duvarını boyamak için işe gitti. Bir süre elindeki fırça ile evin duvarını damdan boyayan Kocabaş'ın fırçası evin hemen yanından geçen yüksek gerilim hattına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Kocabaş akıma kapıldı. Kocabaş'ı fark eden vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kocabaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İşçinin, damın duvarında elinde akıma kapılmasına neden olan fırça asılı kaldı. Bu görüntü herkesin yüreğini dağladı. Çevredeki meraklı vatandaşların da Kocabaş'ın cenazesini görmek için sosyal mesafe kuralını unutması dikkat çekti. Ayrıca meraklı vatandaşların çoğunda maske olmadığı görüldü. Kocabaş'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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