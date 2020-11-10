Adana'da bulundu! Hemen koruma altına alındı

Vatandaşlar tarafından hasta halde bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki kara akbaba (Aegypius monachus), Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Akbaba, burada ilk tedavi ve bakımlarının yapılmasının ardından Tarsus Hayvanat Bahçesinde korumaya alındı.
Akbabanın tüm tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.