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27.10.2020 - 09:55 | | DHA

Adana’da ele geçirilen 7 bin 300 litre sahte içki imha edildi

Adana’da polisin bir iş yerine yaptığı operasyonda ele geçirilen ve piyasa değeri 2 milyon TL olan, 7 bin 300 litre sahte içki, ekipler tarafından imha edildi.

Adana’da ele geçirilen 7 bin 300 litre sahte içki imha edildi
Piyasa değeri 2 milyon lira! Hepsi yok edildi
Piyasa değeri 2 milyon lira! Hepsi yok edildi
Piyasa değeri 2 milyon lira! Hepsi yok edildi
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Sarıçam ilçesi Büyük Toptancılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde, sahte içki üretildiği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, baskın düzenledi. İş yerinde yapılan aramada, varillerin içerisinde saklanan ve piyasa değeri 2 milyon TL olan, 7 bin 300 litre sahte içki ele geçirildi. Ekipler sahte içkileri, yere dökerek imha etti. Olayla ilgili bağlantısı olduğu öne sürülen 1 kişi ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Toptancılar sitesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Aytekin Aydın (45), kokuların artmasından dolayı şüphelendiklerini ve iş yerinde yatılı kalan çalışanları gördüklerini söyledi. Aydın, polis ekiplerine sahte içkileri imha etmesinden dolayı teşekkür etti.

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