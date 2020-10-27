Adana'da FETÖ'nün sözde 'fakülte sorumlusu' hakim karşısında

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22,5 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık S.Ş. ile avukatı katıldı.

Sanık S.Ş. savunmasında, emniyet ifadesinde etkin pişmanlık kapsamında tüm bildiklerini anlattığını, bunun geçerli olduğunu belirterek, "Ayrıca teşhislerde bulundum. Bunların hepsi doğrudur. FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandım. Hakkımda beyanda bulunan tanık O.A'nın 'Faruk' kod adını kullandığım ve örgüt içerisinde 'fakülteci' olarak görev yaptığım yönündeki ifadesi doğrudur. Tüm bildiklerimi etkin pişmanlığa dair sunmuş olduğum dilekçemde anlattım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, örgütte "hukuk fakültesi öğrencilerinden sorumlu" olduğu öne sürülen sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına ve tanıkların gelecek celse dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.