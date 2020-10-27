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27.10.2020 - 17:09 | | AA

Adana'da FETÖ'nün sözde 'fakülte sorumlusu' hakim karşısında

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yargı yapılanmasına yönelik davada, örgütün sözde "hukuk fakültesi sorumlusu" olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana'da FETÖ'nün sözde 'fakülte sorumlusu' hakim karşısında

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22,5 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık S.Ş. ile avukatı katıldı.

Sanık S.Ş. savunmasında, emniyet ifadesinde etkin pişmanlık kapsamında tüm bildiklerini anlattığını, bunun geçerli olduğunu belirterek, "Ayrıca teşhislerde bulundum. Bunların hepsi doğrudur. FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandım. Hakkımda beyanda bulunan tanık O.A'nın 'Faruk' kod adını kullandığım ve örgüt içerisinde 'fakülteci' olarak görev yaptığım yönündeki ifadesi doğrudur. Tüm bildiklerimi etkin pişmanlığa dair sunmuş olduğum dilekçemde anlattım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, örgütte "hukuk fakültesi öğrencilerinden sorumlu" olduğu öne sürülen sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına ve tanıkların gelecek celse dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalarAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK ve MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.AK Parti Sözcüsü Çelik: "Birileri gidip de Diyarbakır annelerini görmezden gelerek 'Ben Kürt sorunundan bahsediyorum', 'Ben Kürt çocuklarının sorunlarından bahsediyorum' 'Ben şu yasaklara karşıyım', 'Ben şu şekilde demokrasi mücadelesi veriyorum' dediği anda, Diyarbakır annelerinin mücadelesine destek veren bir tutum içerisine girmiyorsa, bilelim ki otomatikman ikiyüzlü bir adrese kendisini postalamış olur."
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