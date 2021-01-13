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13.01.2021 - 11:02 | | İHA/DHA

Adana’da fuhuş operasyonu! 5’i kadın 14 zanlı yakalandı

Adana’da fuhuş şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda 5'i kadın, 14 kişi yakalandı. Bir kadının geceliği 4 bin liraya fuhuş yaptığı ve beğenmediği erkeklerle görüşmediği öğrenildi. Sağlık kontrolüne getirilen şüphelilerden birinin yüzünü iki maske ile gizlemesi dikkat çekti.

Adana’da fuhuş operasyonu! 5’i kadın 14 zanlı yakalandı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı “fuhşa yer temin etmek, fuhşa aracılık etmek ve imkan sağlamak” suçundan 14 zanlı hakkında gözaltı kararı verdi. Bu karar üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği 14 zanlıyı teknik ve fiziki olarak takibe başladı. Yaklaşık 3 ay yapılan takip sonucunda zanlılara bugün şafak vakti operasyon yapıldı. Operasyonda polis 5’i kadın 14 zanlıyı gözaltına aldı.

HEM FUHUŞ YAPTIRIYOR HEM YAPIYOR

Bu arada, operasyon kapmasında rezidansta gözaltına alınan T.C. isimli kadının hem fuhuş yaptığı hem de fuhuş yaptırdığı ileri sürüldü. Zanlı kadının fuhuşu kendi beğendiği şahıslarla yaptığı herkesle para karşılığı fuhuş yapmadığı, gece için 4 bin lira aldığı iddia edildi.

Fuhuş şebekesinin parada anlaşamadığı vatandaşları ise darp ettiği iddia edildi. Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Bazı zanlıların virüsten korunmak için ağızını ve burnunu kapatan maskenin yanı sıra tanınmamak için gözünü kapatan ikinci maske taktığı görüldü.

 

 

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