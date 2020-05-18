Adana'da hemşire eşini bıçaklayan koca tutuklandı!

Olay, önceki gün saat 16.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Adana Şehir Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan D.G., eşi Hüseyin G.’yi, 2 ay önce terk ederek ailesinin evine gitti. Sürekli tartışma yaşadıkları öğrenilen çift, olay günü evlerinde bir araya geldi. Çalıştığı halı sahadan corona virüs nedeniyle işten çıkarıldığı belirtilen Hüseyin G., eşinden eve geri dönmesini istedi. Ancak D.G., bu teklifi reddetti. Hüseyin G. çıkan tartışmada, eşini kendisine hakaret ettiği iddiasıyla 2 çocuğunun gözü önünde sırtından bıçakladı. Hüseyin G. ardından, eşini apartmanın önüne indirerek "Allah rızası için yardım edin" diye bağırarak, komşularından yardım istedi. Bu sırada sokaktan geçen bir kişi, Hüseyin G. ve yaralı eşini otomobiliyle özel bir hastaneye götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan D.G., Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. D.G.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Komşusu Mehmet Akınsoy, olay sonrası apartmanın önünde Hüseyin G. ile konuştuklarını, kendisine 'Eşim bıçağı alıp, koltuğun arkasına koyarak yaslandı ve kendisini bıçakladı' dediği öğrenildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Hüseyin G., Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Hüseyin G. sorgusunda, eşinin 2 aydır eve gelmediğini, olayın olduğu gece de eşinden eve geri dönmesini istediğini, ancak eşinin kendisine ağır hakaretlerde bulunduğu için bıçakladığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.