Adana'da kebapçıların yoğun iftar siparişi mesaisi

Yeni tip corona virüs salgını nedeniyle kalabalık ve zengin iftar masaları, yerini mesafeli ve mütevazı sofralara bıraktı. Kebabın başkenti Adana'da ise restoranlarda iftarını açamayan vatandaşların imdadına, kebap ustaları yetişti. Günün ilk ışıklarından itibaren eti zırhtan geçiren ve şişlere takan kebap ustaları, iftar saatlerinde pişirdikleri kebapları ve hazırladıkları birbirinden lezzetli meze ile salataları kentin dört bir yanına yoğun şekilde paket servisiyle ulaştırıyor.

Yüreğir ilçesinde kebapçılık yapan Yaşar Aydın, Adanalılar'ı mağdur etmemek için yüksek tempolu mesai yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

"Adanalı yemeksiz durur fakat kebapsız duramaz. Adanalıların panzehiri kebaptır. Biz onların ayağına götürüyoruz. Pakete yoğun şekilde talep var. Vatandaşlar normal şartlar altında buraya geldiklerinde karşılaştıkları servis neyse aynısını paket olarak sunuyoruz. Adanalı kebapçılar olarak Adanalılar'ın kebabı çok sevdiğini biliyoruz. Onları kebapsız bırakmamak için de hepimiz mücadele ediyoruz. Biliyoruz ki Adana kebap cenneti. Dünyanın her tarafından kebap için Adana'ya geliyorlar. Kebapsız olmaz."

ADANA DEMİRSPORLU FUTBOLCU: ADANALILAR KEBABI ÇOK SEVİYOR

3 yıldır Adana'da yaşayan, Elazığ doğumlu Adana Demirspor'un futbolcusu Adil Demirbağ ise kebabı çok sevdiğini ve artık kendini Adanalı gibi hissettiğini vurgulayarak, "Kebap ustalarımız da şu salgın günlerinde bizleri kırmayıp, kuryeyle evlerimize kadar kebabı getiriyor ve iftarımızı açıyoruz. Adanalılar kebabı çok seviyor. Salgın olsa da vazgeçmiyoruz. Elbette koronavirüs salgını bittikten sonra da kebapla buluşup, ziyafetler vereceğiz" dedi.