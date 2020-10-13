MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Adana'da, kedilere işkence görüntülerine tepki
ABONE OL
13.10.2020 - 15:43 | | DHA

Adana'da, kedilere işkence görüntülerine tepki

Adana’da, harabe binadaki bir kişinin, yakaladığı kedileri işkence yaparak öldürdüğü iddia edildi. Olayla ilgili görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Adana’nın Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde harabe binada bir kişinin, kedileri eziyet ederek öldürdüğü öne sürüldü. Mahallede yaşayanlar, bu kişiye tepki gösterip, yaşananları cep telefonuyla kayda aldı. Şüphelinin mahalleliyi görünce yanındaki ölü olduğu tahmin edilen kediyi gizlemeye çalıştığı anlar da görüntülerde yer aldı. Görüntülerin sosyal medyada da paylaşılması üzerine, çok sayıda kişi tepki gösterdi. Kullanıcılar, şüphelinin yakalanmasını istedi.

 

Çanakkale'de fırtına alarmıÇanakkale Boğazı, olumsuz hava koşulları nedeniyle tek yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.Bölgede etkili olan olumsuz hava şartları, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine yol açtı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzeyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın 12.20 itibarıyla tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı? 13 Ekim koronavirüs tablosu belli oldu mu?

Koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı? 13 Ekim koronavirüs tablosu belli oldu mu?

SGK iptal ediyor! Emekli olamıyorsunuz, parayı da alamıyorsunuz...

SGK iptal ediyor! Emekli olamıyorsunuz, parayı da alamıyorsunuz...

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

Akılalmaz olay! Pizzanın içinden jilet çıktı...

Akılalmaz olay! Pizzanın içinden jilet çıktı...

Sıradaki Haber