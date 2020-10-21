MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Adaylar araştırıyor: KPSS sonuçları linki erişime açıldı mı? 2020 KPSS sınav sonuçları heyecanı...
ABONE OL
21.10.2020 - 15:13 |

Adaylar araştırıyor: KPSS sonuçları linki erişime açıldı mı? 2020 KPSS sınav sonuçları heyecanı...

KPSS adayları, sonuçları sık sık araştırmaya devam ediyor. ÖSYM'nin uyguladığı ve yine ÖSYM'nin açıklayacağı KPSs sonuçları ne zaman erişime açılacak? Milyonları yakından ilgilendiren KPSS sonuçları 2020 ne zaman belli olacak? İşte KPSS lisans, alan bilgisi, ÖABT sonuçlarını bekleyen adaylar için erilen o tarih...

Adaylar araştırıyor: KPSS sonuçları linki erişime açıldı mı? 2020 KPSS sınav sonuçları heyecanı...

KPSS Lisans, Genel Kültür-Yetenek sınavı 6 Eylül 2020 tarihinde uygulandı. Ardından KPSS'nin 1. Gün Alan Bilgisi 12 Eylül'de tamamlandı ve 2. Gün Alan Bilgisi sınavı 13 Eylül'de gerçekleşti. Son olarak KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) ise 20 Eylül'de yapıldı. Sınav günleri sonrasında KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı büyük merak konusu oldu. İşte KPSS sonuçları 2020 tarihi...

KPSS SONUÇLARI 2020 AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin sonuç sayfasında yer alan bilgiye göre, KPSS-2020/13 Karayolları Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları açıklandı. KPSS lisans sonuçlarının açıklanıp, açıklanmadığını aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.

KPSS sonuçları tarihi, ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

KPSS lisans sonuçları son dakika değişikliği olmazsa yarın erişime açılacak. Fakat KPSS sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı net olarak bilinmiyor. Aşağıdaki link üzerinden ÖSYM'nin sonuç sayfasını anlık olarak takip edebilirsiniz.

ÖSYM SONUÇ SAYFASI İÇİM TIKLAYINIZ

İstanbul'da silahlı çatışma kamerada!Beyoğlu'nda iki aile arasında 1 kişinin öldüğü iki kişinin yaralandığı taşlı, silahlı çatışma olayına ilişkin iki aileden toplamda 12 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı. Olay anları güvenlik kamerasına ve bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

DGS ek tercih 2020 başladı mı? ÖSYM kılavuzu yayımladı mı?

DGS ek tercih 2020 başladı mı? ÖSYM kılavuzu yayımladı mı?

Bu kez kaçırmayın! Başvuran yararlanıyor

Bu kez kaçırmayın! Başvuran yararlanıyor

İşte İstanbul'un en çok göç alığı iller!

İşte İstanbul'un en çok göç alığı iller!

Son dakika: Okullar açılıyor mu, ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başladı mı?

Son dakika: Okullar açılıyor mu, ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim başladı mı?

Sıradaki Haber