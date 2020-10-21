Adaylar araştırıyor: KPSS sonuçları linki erişime açıldı mı? 2020 KPSS sınav sonuçları heyecanı...

KPSS Lisans, Genel Kültür-Yetenek sınavı 6 Eylül 2020 tarihinde uygulandı. Ardından KPSS'nin 1. Gün Alan Bilgisi 12 Eylül'de tamamlandı ve 2. Gün Alan Bilgisi sınavı 13 Eylül'de gerçekleşti. Son olarak KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) ise 20 Eylül'de yapıldı. Sınav günleri sonrasında KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı büyük merak konusu oldu. İşte KPSS sonuçları 2020 tarihi...

KPSS SONUÇLARI 2020 AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin sonuç sayfasında yer alan bilgiye göre, KPSS-2020/13 Karayolları Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları açıklandı. KPSS lisans sonuçlarının açıklanıp, açıklanmadığını aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.

KPSS sonuçları tarihi, ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

KPSS lisans sonuçları son dakika değişikliği olmazsa yarın erişime açılacak. Fakat KPSS sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı net olarak bilinmiyor. Aşağıdaki link üzerinden ÖSYM'nin sonuç sayfasını anlık olarak takip edebilirsiniz.

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