Adil Karaismailoğlu kimdir, nereli? Yeni Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu kaç yaşında?

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın görevine son verildi. Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu oldu. Adil Karaismailoğlu kimdir ve kaç yaşında gibi soruların cevapları ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte yeni Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun biyografisi...

YENİ ULAŞTIRMA BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU KİMDİR?

Yeni Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, 19 Mayıs 1969 tarihinde doğdu. Bakan Karaismailoğlu lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünde aldı. Yüksek lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi bölümünde yaptı.

Bakan Karaismailoğlu, Mayıs 1995’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nde ilk görevine başladı. 1998 yılında ise İETT Genel Müdürlüğü'ne geçti. İETT’nin çeşitli birimlerinde mühendis ve yönetici olarak görev aldı.

2002 yılından itibaren İBB Trafik Müdürlüğü'nde trafik kontrol merkezi, sinyalizasyon, akıllı trafik sistemlerinden sorumlu Müdür Yardımcısı olarak çalışmakta iken 16 Kasım 2009 tarihinde Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'ne atandı.

23 Temmuz 2014 tarihinde Ulaşım Daire Başkanlığı görevine getirildi. Ulaşım ile ilgili, İstanbul genelinde birçok projenin hayata geçirilmesine katkı verdi.

Bakan Karaismailoğlu, Temmuz 2016’da Başbakanlık Toplu Konut İdaresi’nde (TOKİ) İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı görevine atandı.

26 Nisan 2018 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında ulaşım, çevre ve teknoloji yatırımlarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı.

Yeni Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.