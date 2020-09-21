Adil Öksüz hakkındaki iddia harekete geçirdi! 2 gün kazı yapıldı

FETÖ'nün darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ün, Sakarya Akyazı ilçesinde bulunan bir araziye içerisinde evrak bulunan çanta gömdüğü iddiasıyla savcılık harekete geçti.

İhbar üzerine bölgede belediyenin iş makineleriyle 15 Eylül gününden itibaren 2 gün süren kazı çalışması yapıldı.

Çalışmalar sonucu toprağa gömüldüğü iddia edilen çantaya ulaşılamadı.

ÇALIŞMALARIN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ ARAZİ GÖRÜNTÜLENDİ

Ekiplerce 2 gün boyunca arama çalışmalarının sürdürüldüğü bölge İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi. Ekiplerce adeta didik didik aranan ve çalışmalar yapılan bölgede iddiaları yansıtan hiçbir bulguya rastlanılamadı.

YOLU KAPATARAK ÇEŞİTLİ YERLERDE KAZI YAPTILAR



Bölge halkından ismini vermek istemeyen bir vatandaş ise konu ile alakalı olarak, “Bu bölgede kazıya gelindi, konu ile alakalı kimsenin bilgisi yok ne için kazıldı ve ne olduğu konusunda. Buraya özel ekipler geldi, yolu kapattılar ve çeşitli yerlerde kazı oldu. Hiçbir fikrimiz yok ne ile ilgili kazıldı, ne olduğu konusunda. Çeşitli söylentiler oldu ama tabi net bir bilgimiz yok. 2 gün sürdü buradaki kazı işlemleri ve daha sonrasında ekipler gitti. Burada çok sayıda jandarma ve polis ile birlikte belediye iş makineleri, birçok yeri kazdılar” ifadelerine yer verdi.