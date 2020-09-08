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08.09.2020 - 09:52 | | DHA

Adilcevaz'da, 3 okulda 'EBA destek noktası' kuruldu

Bitlis'in Adilcevaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, evlerinde Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) giriş imkanı olmayan öğrencilerin uzaktan eğitimlerine devam edebilmeleri için 3 okulda 'EBA destek noktası' kurdu.

Adilcevaz'da, 3 okulda 'EBA destek noktası' kuruldu

Adilcevaz Milli Eğitim Müdürlüğü, evlerinden EBA'ya giriş imkanı olmayan öğrenciler için harekete geçti. Uzaktan eğitime devam edebilmeleri için öğrencilerin evlerine en yakın 3 okula, EBA destek noktası kuruldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, "İlçemizde uzaktan eğitime giriş imkanı olmayan, ya da giriş yapmakta zorlanan öğrencilere yönelik olarak Bakanlığımızın talimatıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından EBA destek noktaları çalışması başlatıldı. Bu kapsamda ilçemizdeki Tuğrul Bey Anadolu Lisesi, TOKİ Şehit Yusuf Sayan Ortaokulu ve Aydınlar Beldesi Ortaokulu'nda EBA Destek Noktaları oluşturarak öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Alt yapısı devam eden Halk Eğitim Merkezi Robotik Kodlama Atölyesi'ni de EBA destek noktasına çevirerek, öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. EBA destek noktaları sayesinde teknolojiye erişim eksikliği ve internet sorunu yaşayan öğrencilerimize yönelik olarak uzaktan eğitime erişim imkanı sağlamayı amaçlamaktayız" dedi.

Adilcevazda, 3 okulda EBA destek noktası kuruldu

Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdıBursa'nın İnegöl ilçesinde, yürürken, internet kafenin önünde asılı Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadının güvenlik kamerasına yansıyan bu görüntüleri, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Aynı olayın ikinci kez başlarına geldiğini belirten internet kafe sahibi Fırat Yurdakul, "Gururlandım, tüylerim diken diken oldu" dedi.
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