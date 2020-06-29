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29.06.2020 - 15:29 | | DHA

Adıyaman Gerger'de 1 mezra, karantinaya alındı

Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Şamani mezrası, corona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Adıyaman Gerger'de 1 mezra, karantinaya alındı

İstanbul'dan düğün için Şamani mezrasına gelen kişi, rahatsızlanınca hastaneye götürüldü. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan hasta, hastanede tedaviye alındı.

Yapılan filyasyon çalışmasında temas halinde olduğu belirlenen 3 kişinin daha testi pozitif çıkınca mezra, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı.

 İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, mezra çevresinde güvenlik önlemi alarak, giriş ve çıkışları kapatı.

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