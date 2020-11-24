Son dakika...Adıyaman semalarında esrarengiz cisim! Sürekli renk değiştiriyor

Adıyaman semaları esrarengiz cisim ile kameralar tarafından kaydedildi. Adıyaman kent merkezinde çıplak gözle fark edilen renkli ışık saçan cisim dikkatleri üzerine çekti. Belirli bir bölgede zaman zaman sabit kalan, zaman zaman hareket eden cisim heyecana neden oldu. Adıyaman’da vatandaşlar cismin UFO olabileceğini öne süren vatandaşları UFO heyecanı sardı.
Vatandaşlar balkondan cismi görüntülemeye çalıştı. Parlayan cismin ne olduğunu merak ediliyor.
Tam 45 yaşında! Gözü gibi bakıyor... Hepsini reddetti!Manisalı iş kadını Deniz Alya Eryılmaz (34), eşi tarafından kendisine evlilik yıl dönümü hediyesi olarak satın alınan ve halk arasında 'Hacı Murat' olarak adlandırılan 1975 model Murat 124 marka otomobiliyle yakından ilgileniyor.