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24.11.2020 - 11:01 | | İHA

Son dakika...Adıyaman semalarında esrarengiz cisim! Sürekli renk değiştiriyor

Adıyaman’da vatandaşlar tarafından gökyüzünde parlayan ve renk değiştirdiği öne sürülen cisim fark edildi.

Son dakika...Adıyaman semalarında esrarengiz cisim! Sürekli renk değiştiriyor

Adıyaman semaları esrarengiz cisim ile kameralar tarafından kaydedildi. Adıyaman kent merkezinde çıplak gözle fark edilen renkli ışık saçan cisim dikkatleri üzerine çekti. Belirli bir bölgede zaman zaman sabit kalan, zaman zaman hareket eden cisim heyecana neden oldu. Adıyaman’da vatandaşlar cismin UFO olabileceğini öne süren vatandaşları UFO heyecanı sardı.

Son dakika...Adıyaman semalarında esrarengiz cisim Sürekli renk değiştiriyor

Vatandaşlar balkondan cismi görüntülemeye çalıştı. Parlayan cismin ne olduğunu merak ediliyor.

 

 

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