Adıyaman'da insana saldıran çekirge paniği

Adıyaman merkeze bağlı Çamlıca köyünde tarlada çalışan vatandaşlar çekirge korkusu yaşadı. Uzunluğu 25-30 santim olan dev çekirge, tarlada çalışan Müslüm Altınbaş’ın dikkatini çekti. Diğerlerinden büyük olan çekirgeyi cep telefonuyla görüntüleyen çiftçi, çekirgeye doğru ilerledi. Dev çekirge kendisine yaklaşan çitçinin üzerine doğru zıplayınca korkuya neden oldu. Çekirgenin yanından uzaklaşan çiftçi, hayatı boyunca bu büyüklükte bir çekirge görmediğini belirterek, çekirgenin saldırgan olduğunu dile getirdi.