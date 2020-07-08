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08.07.2020 - 15:41 | | İHA

Adıyaman'da insana saldıran çekirge paniği

Adıyaman’da insana saldırdığı iddia edilen dev çekirge görüldü. Çiftçi Müslüm Altınbaş, 25-30 cm uzunluğundaki çekirgeyi cep telefonuyla görüntüledi.

Adıyaman'da insana saldıran çekirge paniği

Adıyaman merkeze bağlı Çamlıca köyünde tarlada çalışan vatandaşlar çekirge korkusu yaşadı. Uzunluğu 25-30 santim olan dev çekirge, tarlada çalışan Müslüm Altınbaş’ın dikkatini çekti. Diğerlerinden büyük olan çekirgeyi cep telefonuyla görüntüleyen çiftçi, çekirgeye doğru ilerledi. Dev çekirge kendisine yaklaşan çitçinin üzerine doğru zıplayınca korkuya neden oldu. Çekirgenin yanından uzaklaşan çiftçi, hayatı boyunca bu büyüklükte bir çekirge görmediğini belirterek, çekirgenin saldırgan olduğunu dile getirdi.

Adıyamanda insana saldıran çekirge paniği

Cezayı duyunca kendini tokatlamaya başladıKonya'da, polisin denetimleri sırasında maske takmadığı için hakkında para cezası uygulanması için tutanak hazırlanan kişi, kendini tokatladı. Maskesini çenesinin altında bulunduran bir kişi ise, maskesini su içmek için indirdiğini öne sürdü.
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