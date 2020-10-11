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11.10.2020 - 14:36 | | İHA

Adıyaman'da orman yangını korkuttu

Adıyaman’da, meydana gelen orman yangını köylüler ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü.

Adıyaman'da orman yangını korkuttu

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Koçali Köyünde yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı ormanlık alanda yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile köylüler alevlere müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Bakan Akar'dan Azerbaycan'a destek açıklamasıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son dakika açıklamalarda bulundu. 'Azerbaycan ile Türkiye kardeştir. Bizim birbirimizden ayrılmamız mümkün değil' diyen Bakan Akar, 'Yapılması gereken ne varsa yaptık yapmaya devam ediyoruz. Azerbaycan topraklarını işgal eden saldırgan, barbar bir Ermenistan var. O insanlara sormak lazım, 30 yıl boyunca Azerbaycanlı kardeşlerimiz diyalog için bekledi, ne yaptınız bu güne kadar? Bunun cevabı sıfır. Bu mücadelede Türkiye sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındadır. Azerbaycanlı kardeşlerimiz ateşkes kararına uydular. Samimiyetsizlik yapan Ermenistan uymadı. Füzeler ile acımasız şekilde sivilleri katledecek şekilde saldırıya devam ettiler, ediyorlar' ifadelerine yer verdi.
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