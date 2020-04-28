AdÄ±yman'da, PTT Ã¶nÃ¼nde kilometrelerce kuyruk oluÅŸtu

28.04.2020 - 12:14 | | DHA
AdÄ±yman'da, PTT önünde kilometrelerce kuyruk oluÅŸtu
AdÄ±yaman'da, e-devlet ÅŸifresi ileÂ sosyal yardÄ±m parasÄ±Â almak ve faturalarÄ±nÄ±Â yatÄ±rmakÂ isteyenler, PTT Ã¶nÃ¼nde kilometrelerce kuyruk oluÅŸturdu. VatandaÅŸlarÄ±nÂ corona virÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda uygulanan sosyal mesafe kuralÄ±na uyduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â Â
Kentte, corona virÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda, ihtiyaÃ§ sahibi ailelere yapÄ±lan 1000'er liralÄ±k Ã¶demelerin evlerine getirilmesini beklemeyen, e-devlet ÅŸifresi almak isteyen ve aynÄ± zamanda faturalarÄ±nÄ± yatÄ±rmak isteyen vatandaÅŸlar, PTT Ã¶nÃ¼nde kilometrelerce kuyruk oluÅŸturdu.Â
VatandaÅŸlarÄ±n, corona virÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda uygulanan sosyal mesafe kuralÄ±na uyduÄŸu gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, sÄ±rasÄ± gelenlerin ise ateÅŸ Ã¶lÃ§Ã¼mÃ¼ yapÄ±larak iÃ§eriye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlendi.