Adliye önü karıştı! Taşlı, sopalı, silahlı kavga

Olay, cuma günü öğle saatlerinde Cizre Adliyesi önünde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik olan aileler arasında adliye önünde çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgayı polis ekipleri havaya ateş açarak güçlükle ayırdı.

Emniyetin de bahçesinde devam eden kavga sonrası 12 kişi gözaltına alındı.

Kavgada yaralanan 4 kişi, Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.