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29.12.2020 - 11:34 | | İHA

Adliye otoparkında bavul paniği!

Kayseri Adliyesi otoparkına bırakılan bavul polis ekiplerini harekete geçirdi. Bavulun kendisine ait olduğunu söyleyen elektrik işçisi genç, "Bavulun bu kadar sorun olacağını bilseydim yanıma almazdım" dedi.

Adliye otoparkında bavul paniği!

Kayseri Adliyesi otoparkında bir aracın yanına bırakılan bavul, polis ekiplerini harekete geçirdi. Polis ekipleri yapılan ihbar sonrasında bavulun bulunduğu yerde şerit çekerek önlem aldı. Trafik polisleri de yolu trafiğe kapattı.

Polis ekiplerinin Bomba İmha Uzmanını beklediği sırada bavulun sahibi olduğunu söyleyen Recep Acer, kimlik göstererek polisleri ikna etti. Elektrik işçisi olduğunu ve İstanbul'dan sabah geldiğini söyleyen Recep Acer, "Hakkımda icra takibi vardı. Onu kapatmak için geldim. Bavulun bu kadar sıkıntı olacağını bilsem yanıma almazdım" dedi.

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında bavul Recep Acer'e teslim edildi.

    Türk profesörden çarpıcı yorum: Mutasyon değiştirdiHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, bağışıklık kazanılması için bugüne kadar toplumun yüzde 60-70'inin aşılanması gerektiğinin söylendiğini ancak virüsün mutasyona uğramasıyla bunun biraz daha yukarı çıkmasının söz konusu olduğunu belirtti.
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