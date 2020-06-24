Adnan Oktar maske takmadı, hâkim uyardı

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmaya aralarında Adnan Oktar’ın da bulunduğu 70 tutuklu sanık, 74 tutuksuz sanık ve 20 izleyici ile avukatları katıldı. Tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile izleyicilerin çokluğu nedeniyle koronavirüse karşın duruşma salonundaki yoğunluk dikkati çekerken, salonda bir tek sanık Adnan Oktar’ın maske takmadığı görüldü. Oktar, elinde tuttuğu peçete ile ağzını ve burnunu kapalı tutarak oturdu. Cezaevi görevlilerinin koruyucu önlük giydiği görüldü.



Alev Babuna’nın avukatı Nesrin Öztürk, salon şartlarının koronavirüs önlemleri kapsamında uygun olmadığını ve tutuksuz sanıklar hakkında vareste tutulma kararı verilmesini isteyerek, yeterli önlem alınmadığı takdirde herkes için risk teşkil ettiğini söyledi.



Mahkeme, duruşmaların ertelenmesi taleplerinin reddine, savunmaları alınan tutuksuz sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına karar verdi. Mahkeme başkanı, maske konusunda uyarıda bulunarak, “Maskesiz kimse bulunmasın, herkes maske takmak zorunda. Maskesiz kimseyi içeri almayın” dedi ve gerekli tedbirlerin artırılması için gerekli yerlere yazı yazılacağını belirtti.