Adnan Oktar SuÃ§ Ã–rgÃ¼tÃ¼ davasÄ±na devam edildi

Adnan Oktar Suç Örgütü davasÄ±na devam edildi
Adnan Oktar organize suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik, aralarÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n elebaÅŸÄ± Adnan Oktar'Ä±n da bulunduÄŸu 78'i tutuklu 238 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi.Â
Ä°stanbul 30. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince Silivri Ceza Ä°nfaz Kurumu YerleÅŸkesi karÅŸÄ±sÄ±ndaki salonda yapÄ±lan duruÅŸmada, sanÄ±k savunmalarÄ± alÄ±ndÄ±.
Ä°ddianameye gÃ¶re Ã¶rgÃ¼t iÃ§inde kod adÄ± "muhafÄ±z" olan tutuklu sanÄ±k Ahmet MuhassÄ±loÄŸlu, kendisinin "grup" olarak nitelendirdiÄŸi suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle 1985 yÄ±lÄ±nda Ã¼niversitede okurken arkadaÅŸlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bir sÃ¼re sonra bunlarla irtibatÄ±nÄ± kestiÄŸini sÃ¶yledi.
Grupla yalnÄ±zca ticari iliÅŸkilerinin olduÄŸunu dile getiren MuhassÄ±loÄŸlu, herhangi bir kod isim kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.
Tutuklu sanÄ±klardan Mustafa KuÅŸÃ§u ise hakkÄ±ndaki iddialarÄ± reddederek, "Adnan Hoca ve arkadaÅŸlarÄ±m hakkÄ±nda iftira atmadÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in ceza alacaksam verilecek her cezaya razÄ±yÄ±m." dedi.
Ä°lk operasyondan sonra "Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi olmak" suÃ§undan aranan sanÄ±k Turgut Aksu'nun evinde bulunmasÄ± Ã¼zerine gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±lan sanÄ±k Ä°pek Esra UÃ§ar da savunma yaptÄ±.
Tutuklu sanÄ±k UÃ§ar, erkek arkadaÅŸÄ± olan Turgut Aksu ile birlikte yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlatarak, Adnan Oktar'Ä±n yanÄ±ndaki kiÅŸilerden bazÄ±larÄ±yla Aksu aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Aksu'yu elbise dolabÄ±nda sakladÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nÄ± kabul etmediÄŸini belirten UÃ§ar, herhangi bir Ã¶rgÃ¼t baÄŸÄ±nÄ±n da olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.
SanÄ±k savunmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Mahkeme BaÅŸkanÄ± Mehmet Galip Perk, duruÅŸma salonuna maskesiz kimsenin alÄ±nmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, gerekli tedbirlerin arttÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in ilgili yerlere yazÄ± yazacaklarÄ±nÄ± ifade etti.Â
DuruÅŸma, sanÄ±k savunmalarÄ±na devam edilmek Ã¼zere yarÄ±na ertelendi.
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