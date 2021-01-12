Adnan Oktar’a 9 bin 803 yıl

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik görülen davada mahkeme sanıklara ceza yağdırdı. Mahkeme, Adnan Oktar ve 13 örgüt yöneticisini 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Kararın ardından davanın şikayetçilerinden Özkan Mamati bağırarak, “Ohhh Adnan nasıl k... ama. Yeni başlıyoruz Adnan” diyerek Oktar’a el hareketi yaptı.

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar’ın da bulunduğu 78’i tutuklu, 236 sanığın yargılandığı davada mahkeme dün kararını açıkladı. İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 78 tutuklu sanık ve tutuksuz sanıklar katıldı.

Her şeyden sorumlu

Mahkeme kararında, Adnan Oktar’ı, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek”, “siyasal veya askeri casusluk”, “FETÖ terör örgütüne üye olmaksızın yardım”, “çocuğun nitelikli cinsel istismarı”, “nitelikli cinsel istismar”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “eziyet”, “eğitim hakkının engellenmesi”, “kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi” ve “tehdit” suçlarından toplamda bin 75 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca Adnan Oktar’ı, örgüt yöneticisi olan 13 kişinin de işlediği cezalardan sorumlu tuttu. Sonuç olarak Oktar, 9 bin 803 yıl 6 ay ve 400 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Mahkeme örgüt yöneticileri Tarkan Yavaş, Mehmet Noyan Orcan, Bora Yıldız, Halil Hilmi Müftoğlu, İbrahim Tuncer, Ulviye Didem Ürer, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Merve Büyükbayrak, Yeliz Sucu, Sinem Hacer Tezyapar, Fatma Ceyda Ertüzün ve Ayşegül Hüma Babuna’yı da Adnan Oktar’ın işlediği suçlardan sorumlu tutarak ayrı ayrı 9 bin 803 yıl 6 ay hapis ve 400 bin 500 TL adli para cezasına çarptırdı.

Sanık Mustafa Kuşçu, Ozan Süer ve Turgut Aksu’nun tahliyesine karar veren mahkeme, Bahadır Köseoğlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını kararlaştırdı. Mahkeme sanıklar Ahmet Bürke, Dolunay Tezin, Hüseyin Alpar Sayın, Sibel Yılmaztürk, Şecaaddin Çelikler, Eşref Nuri Yakışan, Mehmet Murat Atmaca ve Deniz Tanık’ın tutuklanmalarına hükmetti. Bazı sanıkların bazı suçlardan beraatine karar veren mahkeme, 80 sanığı çeşitli suçlardan 3 ila 36 yıl arasında değişen cezalara çarptırdı.

‘Yeni başlıyoruz Adnan’

Mahkeme kararını açıkladıktan sonra davanın şikayetçilerinden Özkan Mamati bağırarak, “Ohhh Adnan nasıl k... ama. Yeni başlıyoruz Adnan” diyerek Oktar’a el hareketi yaptı. Bunun üzerine gülerek karşılık veren Oktar, kendisini alkışlayan tutuksuz sanıklara ve izleyicilere dönerek el salladı.

Şirketlere müsadere

Mahkeme, Adnan Oktar suç örgütüne ait araçların, taşınmazların, ziynet eşyalarının, paraların, Dragos’taki kameralar, A9 televizyon kanalının da aralarında bulunduğu şirketler, silahlar, kitapların müsaderesine ve ilgili internet sitelerinin kapatılmasına karar verdi.

Şener Şen’in yeğenine ceza

Sanatçı Şener Şen’in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu ile “Danimarkalı gelin” filminde oynayan manken Serap Akıncıoğlu, “örgüte üye olmak” suçundan 4 yıl 6 ay, Oktar’a yönelik yapılan operasyon sırasında polise ateş eden Mert Sucu, “örgüte üye olmak”, “öldürmeye teşebbüs”, “nitelikli cinsel istismar”, “nitelikli cinsel saldırı”, “gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunmak” suçlarından 149 yıl, İstanbul gömleklerinin sahibi Alp Ünlü “örgüte üye olmak” ve “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” suçlarından 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldılar.

Avukat duruşmada tutuklandı

Yargılama aşamasında sanık Mehmet Noyan Orcan’ın avukatlığını yapan ancak müşteki avukatına, “Adnan Oktar’ın selamını götürdüğü” iddiasıyla hakkında tehdit suçundan dava açılan avukat Eşref Nuri Yakışan, “örgüte üye olmak” ve “tehdit” suçlarından 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yakışan kararla birlikte tutuklandı.

Babuna ailesine ceza yağdı

Prof. Dr. Cevat Babuna’nın örgüt yöneticisi konumunda bulunan kızları sanıklar Ayşegül Hüma Babuna ve Fatma Ertüzün ile Oktar Babuna ile evli olan gelinleri Alev Babuna, 9 bin 803 yıl 6’şar ay, kızı Ferhunde Eda Babuna, “örgüt üyeliği” suçundan 4 yıl 6 ay, oğlu Oktar Babuna “örgüte üye olmak”, “çocuğun cinsel istismarı” ve “nitelikli cinsel istismar” suçlarından 186 yıl hapis, torunu Saim Emre Ertüzün 430 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.