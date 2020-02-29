Adnan Oktar’ı ‘aslanlar’ koruyordu

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik görülen davanın duruşmasında itirafçı olan Emre Teker ifade verdi. Teker ifadesinde “’Aslanlar’ diye bir WhatsApp grubu vardı. Herkes o listedeki sıraya göre Dragos’ta nöbet tutardı. Adnan Oktar’ın bulunduğu ve bulunabileceği her yerde nöbetçi silahlı kişiler oluyordu” dedi.

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik 73 tutuklu 226 sanığın yargılandığı davanın görülmesine itirafçı sanıkların ifadelerinin alınmasıyla devam edildi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya beşi tutuksuz sanık, bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı. İtirafçı olan Emre Teker, özgür iradesiyle ifade verdiğini belirterek iddianamedeki hukuki değerlendirmelerin doğru olduğunu söyledi.

Aslanlar WhatsApp grubu

Teker örgütle tanıştığında kendisine sürekli mehdiyet ile ilgili şeyler anlatıldığını söyledi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, “Adnan Oktar’ın mehdi olduğunu inandın mı?” dedi. Teker bu soruya, “Örgütle tanıştıktan 1 yıl sonra inanmıştım. Sürekli düzenli olarak beni Adnan Oktar’a götürüyorlardı. 10-15 dakika sohbet ediyorduk” dedi.

Nöbet sistemine ilişkin konuşan Teker, “Aslanlar diye bir WhatsApp grubu vardı. Burada nöbet listesi paylaşılıyordu. Herkes o listedeki sıraya göre Dragos’ta nöbet tutardı. Nöbete gelmeyenleri Adnan Oktar tehdit ederdi. Adnan Oktar’ın bulunduğu ve bulunabileceği her yerde nöbetçi silahlı kişiler oluyordu” dedi.

‘Sevgilini buraya getir’

Örgütün bilmediği bir sevgilisi olduğunu söyleyen Teker, “Benim grubun içerisine sokmadığım, bir sene kadar birlikte olduğum bir sevgilim vardı. Sonra bunu fark ettiler. Adnan Oktar ‘O kız kim, buraya getir’ dedi. Ben de sevgilimi korumak ve uzaklaştırmak için sahte bir sosyal medya hesabından ‘Emre Teker evli’ diye mesaj attım. O da bana bunu sorunca ‘doğru’ dedim. Bu şekilde uzak tuttum onu bu gruptan” dedi.

Teker’in savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Mehmet Galip Perk, “Hain bir saldırı sonucu şehitlerimiz var. Bizim de şahsi işlerimiz var. Pazartesi günü yargılamaya devam etmenin daha uygun olacağına karar verdik” diyerek duruşmayı bitirdi.

‘Soyadını değiştir’

İtirafçı Emre Teker, örgüte girdikten sonra soyadı ile ilgili Adnan Oktar tarafından eleştirildiğini, kendisine eşcinsel imalarında bulunulduğunu anlattı. Teker, bu nedenle soyadını değiştirmesinin istendiğini hatta bunun için Bakırköy Adliyesi’nde soyadı değiştirme davası açtırıldığını söyledi.