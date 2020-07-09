Adnan Oktar davasında maske fobisi!

Hürriyet’te yer alan habere göre, Adnan Oktar pazartesi günü yapılan duruşmaya mavi takım elbise ve kırmızı gömlekle gelmiş, saçlarını uzatıp siyaha boyamış ve lastik bir toka ile toplamıştı. Oktar salı günüyse beyaz ceket ve içine sarı gömlek giydi. Dün yapılan duruşmaya da sarı ceket ve kırmızı gömlekle katıldı. Duruşma salonuna girdiğinde sanık sandalyesinde ve izleyiciler kısmında oturan kediciklerine, “Özledim sizi” diyerek öpücük gönderdi. Kadınlar da, “Harikasınız, muhteşemsiniz. Biz de sizi özledik” diyerek yanıt verdi. Tutuksuz sanıklar bölümündeki bazı kadınların bileklerinde elektronik kelepçe takılıydı.

MASKESİ ELİNDE

65 yaşındaki Adnan Oktar, kıyafetlerine gösterdiği özeni koronavirüse karşı en önemli savunma olarak kabul edilen maske konusunda ise göstermedi. Duruşmalara maskesi elinde gelen Adnan Oktar, mahkeme heyetinin uyarılarına rağmen maskesini takmadı. Uyarılar peş peşe gelince de avucundaki maskeyi burnuna götürmekle yetindi. Duruşmada sanık avukatları savunma yaptı. İddiaların asılsız olduğunu iddia eden avukatlar tahliye ve beraat taleplerinde bulundu.