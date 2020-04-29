Adnan Oktar’ın müritleri parti düzenledi

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sabaha karşı Bağcılar, Bağlar Mahallesi, Yalçın Koreş Caddesi’nde bulunan bir sitede bulunan evden yüksek sesle müzik yayını yapıldığı ihbarı aldı. Savcılık izniyle operasyon düzenlenen adreste, hem salgın tedbirlerine uymayan, hem de etrafı rahatsız edecek şekilde müzik yayını yapıp parti düzenledikleri belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. İnternet zerinden organize olup parti düzenledikleri ve partiyi sosyal medyadan canlı olarak yayınladıkları belirlenen şarkıcı Yusuf Gültekin ile bir dönem Adnan Oktar cemaatinin müridleri olarak tanınan Ender Ataç, kardeşi Önder Ataç ile Hüsna E, Merve B., Mustafa Ş., Berkay D., Fatih A., Halil İbrahim B. ve Çağatay Ç. gözaltına alınıp emniyete götürüldü. 10 kişiye, 3 bin 180’er lira idari para cezası uygulandı.



