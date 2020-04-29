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29.04.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul

Adnan Oktar’ın müritleri parti düzenledi

İstanbul’da koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp parti düzenleyen, bir dönem Adnan Oktar’ın müritleri olarak bilinen Ender ve Önder Ataç kardeşler, eğlence düzenledikleri sekiz kişiyle birlikte gözaltına alındı.

Adnan Oktar’ın müritleri parti düzenledi
FERİT ZENGİN İstanbul

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sabaha karşı Bağcılar, Bağlar Mahallesi, Yalçın Koreş Caddesi’nde bulunan bir sitede bulunan evden yüksek sesle müzik yayını yapıldığı ihbarı aldı. Savcılık izniyle operasyon düzenlenen adreste, hem salgın tedbirlerine uymayan, hem de etrafı rahatsız edecek şekilde müzik yayını yapıp parti düzenledikleri belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. İnternet zerinden organize olup parti düzenledikleri ve partiyi sosyal medyadan canlı olarak yayınladıkları belirlenen şarkıcı Yusuf Gültekin ile bir dönem Adnan Oktar cemaatinin müridleri olarak tanınan Ender Ataç, kardeşi Önder Ataç ile Hüsna E, Merve B., Mustafa Ş., Berkay D., Fatih A., Halil İbrahim B. ve Çağatay Ç. gözaltına alınıp emniyete götürüldü. 10 kişiye, 3 bin 180’er lira idari para cezası uygulandı.

Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 bin 18 kişinin iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 38 bin 809'e yükseldiğini açıkladı.
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