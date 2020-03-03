Aero L-39 Albatros savaş uçağı özellikleri nelerdir? L-39 Savaş uçağı hangi ülkelerin envanterinde bulunuyor?

L-39 savaş uçağının İdlib'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatında düşürüldüğünün açıklanmasının ardından vatandaşlar tarafından L-39 savaş uçağının özellikleri araştırılmaya başlandı. Eğitim uçağı olarak bilinen L-39 uçaklarının hafif saldırı görevlerini de yerine getirebilme kabiliyeti vardır. Dünyada geniş ölçüde kullanılan bir uçak olarak bilinen L-39 uçaklarının üreticisi Çek Çumhuriyeti olarak biliniyor.

Aero L-39 Albatros Çek Cumhuriyeti'nin yüksek performanslı eğitim uçağıdır. L-29 Delfin'in yerini almıştır. İlk ikinci nesil jet eğitim uçağıdır ve ilk çok güçlü turbofan projesidir. Geliştirilmiş tipleri L-59 Albatros ve L-139'dur. Dünya'da yaklaşık 30 ülkenin servisinde 2,800 uçak vardır ve L-139 Alca yavaş yavaş bu uçaktan geliştirilmiştir. Albatros çok yönlüdür, temel ve gelişmiş eğitim uçağı olduğu kadar hafif saldırı görevlerini de yerine getirebilme kabiliyeti vardır ve Dünya'da geniş ölçüde kullanılan bir eğitim uçağıdır.

L-39 UÇAĞININ VARYANTLARI

L-39X-02 - X11

10 protip

L-39C

Standart üretim modeli

L-39V

Hedef çekici KT-04 için tek kişilik versiyonudur, 7 adet üretildi.

L-39ZO

4 paylonlu hafif saldırı versiyonu olmakla birlikte kanatlar güçlendirilmiştir.

L-39ZA

L-39ZO'nun geliştirilmişidir. Güçlü iniş takımları kullanır. Büyük taşıma yüküne sahiptir ve özellikle GSh-23L - 23 milimetre çift namlulu yüzeye uyumlu podla birlikte 150 mermilik şarjör eklenmiştir.

L-39Z/ART

Elbit avyonikleriyle birlikte Tayland versiyonu.

L-39MS

Aero L-39MS Super Albatros L-39'dan geliştirilmiş Çek eğitim uçağıdır. Atasına benzer; gövde güçlendirilmiş, burun uzatılmış, kokpitte çok geliştirme yapılmıştır ve motoru daha güçlüdür. 30 Eylül 1996'da ilk defa uçmuştur, sonraki tasarımı L-59'dur.

L-39 HANGİ ÜLKELERİN ENVANTERİNDE BULUNUYOR?

Azerbaycan

Cezayir

Afganistan

Ermenistan

Bangladeş

Bulgaristan

Kamboçya

Küba

Çek Cumhuriyeti

Çekoslovakya

Doğu Almanya

Mısır

Estonya

Etiyopya

Gürcistan

Macaristan: 2009'da kullanımdan çekti, L-159'larla değiştirilecek.

Irak

Kazakistan

Kırgızistan

Libya

Litvanya: yeni motor ve yeni avyonikler. L-159 alımı teklif edilmiştir.

Nikaragua

Nijerya

Kuzey Kore

Romanya

Rusya

Slovakya

Sovyetler Birliği

Suriye

Tayland: L-39ZA/ART

Tunus

Türkmenistan

Uganda

Ukrayna

Amerika Birleşik Devletleri

Özbekistan

Vietnam

Yemen