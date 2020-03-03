Aero L-39 Albatros savaş uçağı özellikleri nelerdir? L-39 Savaş uçağı hangi ülkelerin envanterinde bulunuyor?
Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait L-39 savaş uçağının düşürüldüğünün açıklanmasının ardından vatandaşlar tarafından L-39 savaş uçağı özellikleri araştırılmaya başlandı. Uçağın düşürüldüğü Milli Savunma Bakanlığı tarafından da doğrulandı. Peki L-39 savaş uçağı hangi ülkelerin envanterinde bulunuyor?
L-39 savaş uçağının İdlib'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatında düşürüldüğünün açıklanmasının ardından vatandaşlar tarafından L-39 savaş uçağının özellikleri araştırılmaya başlandı. Eğitim uçağı olarak bilinen L-39 uçaklarının hafif saldırı görevlerini de yerine getirebilme kabiliyeti vardır. Dünyada geniş ölçüde kullanılan bir uçak olarak bilinen L-39 uçaklarının üreticisi Çek Çumhuriyeti olarak biliniyor.
Aero L-39 Albatros Çek Cumhuriyeti'nin yüksek performanslı eğitim uçağıdır. L-29 Delfin'in yerini almıştır. İlk ikinci nesil jet eğitim uçağıdır ve ilk çok güçlü turbofan projesidir. Geliştirilmiş tipleri L-59 Albatros ve L-139'dur. Dünya'da yaklaşık 30 ülkenin servisinde 2,800 uçak vardır ve L-139 Alca yavaş yavaş bu uçaktan geliştirilmiştir. Albatros çok yönlüdür, temel ve gelişmiş eğitim uçağı olduğu kadar hafif saldırı görevlerini de yerine getirebilme kabiliyeti vardır ve Dünya'da geniş ölçüde kullanılan bir eğitim uçağıdır.
L-39 UÇAĞININ VARYANTLARI
L-39X-02 - X11
10 protip
L-39C
Standart üretim modeli
L-39V
Hedef çekici KT-04 için tek kişilik versiyonudur, 7 adet üretildi.
L-39ZO
4 paylonlu hafif saldırı versiyonu olmakla birlikte kanatlar güçlendirilmiştir.
L-39ZA
L-39ZO'nun geliştirilmişidir. Güçlü iniş takımları kullanır. Büyük taşıma yüküne sahiptir ve özellikle GSh-23L - 23 milimetre çift namlulu yüzeye uyumlu podla birlikte 150 mermilik şarjör eklenmiştir.
L-39Z/ART
Elbit avyonikleriyle birlikte Tayland versiyonu.
L-39MS
Aero L-39MS Super Albatros L-39'dan geliştirilmiş Çek eğitim uçağıdır. Atasına benzer; gövde güçlendirilmiş, burun uzatılmış, kokpitte çok geliştirme yapılmıştır ve motoru daha güçlüdür. 30 Eylül 1996'da ilk defa uçmuştur, sonraki tasarımı L-59'dur.
L-39 HANGİ ÜLKELERİN ENVANTERİNDE BULUNUYOR?
Azerbaycan
Cezayir
Afganistan
Ermenistan
Bangladeş
Bulgaristan
Kamboçya
Küba
Çek Cumhuriyeti
Çekoslovakya
Doğu Almanya
Mısır
Estonya
Etiyopya
Gürcistan
Macaristan: 2009'da kullanımdan çekti, L-159'larla değiştirilecek.
Irak
Kazakistan
Kırgızistan
Libya
Litvanya: yeni motor ve yeni avyonikler. L-159 alımı teklif edilmiştir.
Nikaragua
Nijerya
Kuzey Kore
Romanya
Rusya
Slovakya
Sovyetler Birliği
Suriye
Tayland: L-39ZA/ART
Tunus
Türkmenistan
Uganda
Ukrayna
Amerika Birleşik Devletleri
Özbekistan
Vietnam
Yemen