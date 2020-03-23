Af yasası çıkacak mı? Son durum ve gelişmeler neler? İnfaz indirimi kimleri kapsıyor?

Af yasası ile ilgili son dakika gelişmeler gelmeye devam ederken ikinci yargı paketi yakında Meclis'e geliyor. Bu haber heyecanı ve sabırsızlığı katbekat artırırken Af yasası çıkıcak mı? sorusu gündem olmuş durumda...

SON DAKİKA GELİŞMESİ

AK Parti heyeti, infaz indirimiyle ilgili düzenleme konusunda CHP ve İYİ Parti'yi ziyaret edecek.

AK Parti, infaz düzenlemesini görüşmek üzere yarın CHP ve İYİ Parti’yi TBMM'de ziyaret edecek. AK Parti heyetinin CHP’yi saat 10.00'da, İYİ Parti’yi ise saat 14.00’te ziyaret etmesi bekleniyor. AK Parti heyeti Cuma günü de MHP ile görüşmüştü.

AF İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER

AK Parti milletvekilleri, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişiklik öngören 2. Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AA muhabirine, kanun teklifinin detaylarını paylaştı.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifinin 63 maddeden oluştuğunu bildiren Muş, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 2011'de çıktığını hatırlattı. Muş, "O günden bugüne uygulamada, yaklaşık 9 yıllık süre zarfında uygulayıcılar ve ilgili paydaşlar tarafından gözlemlediğimiz aksaklıkları giderecek bir düzenleme hazırlamış bulunuyoruz." dedi.

Muş, bu düzenlemeyle özellikle hukuk yargılamasında yer alan bazı müesseselerin revize edileceğini belirterek, "Bu çerçevede ön inceleme, belirsiz alacak davası, yargılama süreleri, feragat, sulh ve kabul, bazı tebligat zorunlulukları, bozmadan sonra ıslah, ihtiyati tedbir, kanun yoluna müracaat, tamamlama kararları, tahkim, delil tespiti, sulh ve arabuluculuğa teşvik, mahkemelerin uzmanlaşması, ses veya görüntü yoluyla duruşmaların yapılması gibi pek çok usul kurumuyla ilgili düzenlemeler, bu paketimizin içinde bulunmaktadır." diye konuştu.

Pakette, bazı tüketici davalarında, dava şartı olarak arabuluculuk müessesesinin getirileceğini bildiren Muş, şöyle devam etti:

"Burada zorunlu arabuluculuk müessesesini ihdas etmiş olacağız. Zorunlu arabuluculuk müessesesi 2018'de, iş uyuşmazlıklarında ilk uygulamaya girdi. 2019'da ise ticari uyuşmazlıklarda bunu kapsama aldık. Zorunlu arabuluculuk kapsamında çözülen iş uyuşmazlığı 460 bin 90 yani yaklaşık yüzde 65'i arabuluculuk vasıtasıyla mahkemeye gitmeden çözülmüş oluyor. Ticari davalarda ise 73 bin 46 dava. O da yaklaşık olarak yüzde 57'ye tekabül etmektedir. Bu tüketici davalarında belli bir miktarın üstünü, mahkemeden önce zorunlu arabuluculuk müessesesinde çözmeyle alakalı bir teklifi, Meclis Başkanlığına bu vesileyle vermiş olacağız."

Tüketici mahkemelerinde yıllık yaklaşık 50 bin dava görüldüğünü vurgulayan Muş, "Bunun önemli bir kısmının bu vesileyle hem daha hızlı hem de mahkemelerdeki bu yükün arabuluculuk müessesesiyle çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz." dedi.

"İYİ BİR PAKETTİR"

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nu kapsamında davaların işleyişi, mahkemelerdeki işleyişleri gözden geçirdiklerini dile getiren Muş, şunları söyledi:

"Burada aksayan noktalar vardı. 2011'den bugüne kadar uygulamada gördük. Bu aksaklıkları tespit ettik. Bu aksaklıkları gidermeye yönelik hazırladığımız iyi bir pakettir. Hem mahkemeler hem avukatlar hem de ilgili taraflar noktasında işleyişi kolaylaştıracak, hızlandıracak önemli değişiklikler içermektedir. Tamamen vatandaşımızın hayatını kolaylaştıran ve mahkemeler, hukukun işleyişi ve usuller konusunda ortaya çıkan aksaklıkları gidererek süreçlerin daha hızlı işlemesini sağlayacak bir düzenleme."

"İNFAZ DÜZENLEMESİ 3. YARGI PAKETİ'NDE OLACAK"

Yargı Strateji Belgesi kapsamında daha önce 1. Yargı Paketi'nin sunulduğunu hatırlatan Muş, "Şu anki 2. Yargı Paketi oluyor. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'ndaki değişiklik 2. Yargı Paketimiz." ifadesini kullandı.

İnfaz düzenlemesinin 3. Yargı Paketi'nde olacağını bildiren Muş, "İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Mecliste önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız." diye konuştu.

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İÇİN YENİ KARAR

Hükümlü ve tutukluların telefonla görüşme hakkı haftada ikiye çıkarıldı.

Adalet Bakanlığınca, hükümlü ve tutukluların haftada bir olan telefonla görüşme hakkı haftada ikiye çıkarıldı.

100 BİN MAHKUMA TAHLİYE YOLU AÇILIYOR

AK Parti, koranavirüs salgınında önemli risk taşıyan cezaevleri için yürüttüğü infaz indirimi düzenlemesine ilişkin çalışmada sona geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle cezaevlerine “virüs bulaşmadan” yaklaşık 100 bin mahkumun tahliyesi öngörülürken, infaz sisteminde yapılacak değişiklikle cezada oransal indirime gidilmesi planlanıyor.

Terör örgütü, uyuşturucu, cinsel istismar ve mükerrer suçlar dışında kalan tüm suçlar için yapılacak yeni oranlamalarla tahliye edilecek mahkum sayısının artırılması ya da terör suçları dışında kalan tüm suçlara nisbi oranda indirim yapılması masadaki alternatifler arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün, koronavirüsle mücadele için 19 maddeden oluşan ekonomik tedbir paketini açıkladıktan hemen sonra Çankaya Köşkü’nde cezaevlerinin durumunu ve yeni infaz düzenlemesiyle ilgili çalışmaları Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve parti kurmaylarıyla birlikte masaya yatırdı. Geçen hafta yapılması planlanan ancak ertelenen toplantı 1.5 saat sürdü.

Cezaevlerini hem rahatlatmak hem de koronavirüs salgını riskini azaltmak için, rafta bekleyen infaz düzenlemesini masaya indiren Erdoğan’ın toplantıda, kurmaylarından düzenlemenin kapsamının geniş tutulmasını, iyi değerlendirilmesini; Bakan Gül’ün hızlıca AK Parti Grubu ile çalışmayı tamamlamasını istediği öğrenildi. Bu çerçevede dün Bakan Gül, Meclis’e gelerek AK Parti Grubu ile bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

İki alternatif

Düzenleme ile koronavirüs salgını nedeniyle cezaevlerine “virüs bulaşmadan” yaklaşık 100 bin mahkumun tahliyesi öngörülüyor. İnfaz sisteminde yapılacak değişiklikle cezada oransal indirime gidilmesi planlanırken, terör örgütü, uyuşturucu, cinsel istismar ve mükerrer suçlar dışındaki tüm suçların cezalarının infazında yapılacak yeni oranlamalarla tahliye edilecek mahkum sayısının artırılması önerisi dile getiriliyor. Tahliye edilecek mahkum sayısının yüksek tutulması için terör suçları dışında kalan tüm suçlara belli oranlarda indirim yapılması da diğer alternatif olarak gündemde bulunuyor.

Tutuksuz yargılama

Ayrıca cezaevlerindeki tutukluların suç türlerine göre yapılacak düzenlemeyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılabileceği de değerlendiriliyor. Erdoğan’ın düzenlemenin hassasiyetle yapılmasını istediği ve kamuoyunda “cezasızlık” algısı yaratmamasını istediği biliniyor.