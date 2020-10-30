AFAD acı haberi verdi '1'i boğulma olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti'

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 16,54 km derininde meydana gelen depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir ilinin Seferihisar ilçesine uzaklığı 17,26 km'dir. Deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 16 olmak üzere, toplam 84 artçı sarsıntı yaşanmıştır.

SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 257 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir’de yıkılan ve hasar gören 12 binada arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Jandarma, Emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmaları yürütülmektedir.

Deprem sonrasında, tüm Bakanlık ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri teyakkuza geçirilmiş; İstanbul, Afyon, Bursa, Sakarya Kütahya, Eskişehir, Çanakkale, Muğla, Balıkesir, Manisa, Konya, Denizli, Uşak ve Isparta İl AFAD Müdürlükleri bölgeye sevk edilmiştir. Ülke genelinde AFAD il ve birlik

müdürlükleri teyakkuz haline geçirilmiştir. Ayrıca JAK ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir.

Ankara, Erzurum ve Diyarbakır’dan 3 askerî kargo uçağıyla çevre illerden AFAD ve JAK arama kurtarma personeli ile araç ve ekipmanları bölgeye sevk edilmiştir. Sakarya, Bursa ve Afyon’dan toplam 3 mobil koordinasyon tırı bölgeye yönlendirilmiştir.

Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye 960 çadır, 4500 battaniye, 3672 yatak, 3000 yastık ve 3000 çarşaf seti sevk edilmiştir. Ayrıca Türk Kızılay tarafından 54 personel, 22 gönüllü, 17 araç, 10.282 ikram malzemesi ve 25.500 kişiye hizmet verebilecek mobil mutfak ve ekipmanları bölgeye gönderilmiştir.

UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 53 araç ve 189 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre İzmir, Muğla ve Aydın illerinde toplam 115 sahada enerji ve 10 sahada ise servis kesintisi bulunmakta olup kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışmaktadır.

Bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD Başkanlığı tarafından 3.000.000 TL; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 5.000.000 TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak

yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, tüm çalışma grupları, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medyadan son dakika gelişmelerini aktardı. Bakan Koca şöyle dedi;

İzmir’deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 120 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız. Başımız sağ olsun.