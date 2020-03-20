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20.03.2020 - 01:29 |

Afili Aşk 38. son (final) bölüm tek parça kesintisiz izleme linki yayında mı? Afili Aşk 38. son (final) bölümünde neler oldu?

Kanal D'nin kısa sürede büyük ilgi gören dizisi Afili Aşk 38. ve final bölümüyle son kez izleyicilerin karşısına çıktı. Sevilen dizinin son bölümünde Kerem’in Ayşe arasındaki olay oldukça heyecanlı anlara sahne oldu. Peki Afili Aşk 38. son ve final bölümü full kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?

Afili Aşk 38. son (final) bölüm tek parça kesintisiz izleme linki yayında mı? Afili Aşk 38. son (final) bölümünde neler oldu?

AFİLİ AŞK 38. SON VE BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ceyda’nın getirdiği doktor Ayşe’nin gerçekten hamile olduğunu söyleyince Ayşe ve Kerem için yeni bir sayfa açılmıştır. Kerem bu bebek için çok istekli görünmektedir. Kerem’in ilgisi Ayşe’nin kafasını karıştırır. Acaba Kerem sadece bebekle mi ilgilenmektedir? Hâlâ Kerem’e aşık olsa da bu ikilem Ayşe’yi Kerem’den uzaklaştırmaktadır.

Bu sırada Ceyda’nın doktoru Ayşe’nin tekrar karşısına çıkar ve bebekle ilgili şoke edici bir bilgi verir. Bu bilgi Ayşe’nin hayatındaki her şeyi alt üst edecek güçtedir. Ayşe ne yapacağını düşünürken Ceyda da elinde kalan son kartı oynamış, Amerikalı ortaklara şirketin durumunu ve Kerem’in çalkantılı özel hayatını gammazlamıştır. Şirketten gelen yabancı yetkili ortaklığı bitirmek niyetindedir. Bu da Kerem’in hem babasına rezil olması hem de kariyerine alacağı büyük bir darbe demektir. Ayşe ve Kerem üstlerine gelen ve onları boğmak üzere olan bu sorun denizini aşıp, aşk limanına yanaşmayı başarabilecekler midir?

AFİLİ AŞK 38. SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLEME LİNKİ

Afili Aşk 38. son ve final bölüm kesintisiz yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

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