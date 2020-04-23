Afitap Nedir? Afitap Saati Ve Afitap Kadın Ne Demektir?

Afitap kelimesi Farsça diline üye bir kavramdır. Dilimize Farsçadan geçen bu kelimenin anlamı oldukça beğenildiği için de bir kız ismi olarak da kullanılmaktadır. Bu kapsamda afitap için yaygın olarak kullanılan üç farklı açıklama bulunmaktadır. Güneş, güzel kadın ve güzel çehre bu kelimenin anlamları olarak sıralanmaktadır. Afitap saati ve afitap kadın da, afitap kelimesiyle ilişkili bir şeklide kullanılan bazı kavramlardır.

Afitap Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

1. Güneş.

2. Çok güzel olan, güzelliği ile dikkat çeken kadın.

3. Güzel yüz, çehre.

Afitap saati: Güneş vakti.

Afitap kadın: Güzel yüzlü kadın.