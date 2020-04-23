23.04.2020 - 18:43 |
Afitap Nedir? Afitap Saati Ve Afitap Kadın Ne Demektir?
Afitap dilimizde hem sıradan bir kelime hem de bir kız çocuğu ismi olarak kullanılmaktadır. Eski sayılabilecek bu ismin TDK sözlüğünde herhangi bir açıklaması yer almamaktadır. Ancak popüler şarkılarda bu kelimenin kullanılması, halk arasında oldukça merak uyanmasına sebebiyet vermektedir. Bu sebeple de ortaya afitap ne demek ve afitap kısaca kelime anlamı nedir gibi sorular çıkmaktadır. İşte; afitap, afitap saati ve afitap kadın kavramlarının detaylı anlamları ve dilimizde kullanılma biçimleri.
Afitap kelimesi Farsça diline üye bir kavramdır. Dilimize Farsçadan geçen bu kelimenin anlamı oldukça beğenildiği için de bir kız ismi olarak da kullanılmaktadır. Bu kapsamda afitap için yaygın olarak kullanılan üç farklı açıklama bulunmaktadır. Güneş, güzel kadın ve güzel çehre bu kelimenin anlamları olarak sıralanmaktadır. Afitap saati ve afitap kadın da, afitap kelimesiyle ilişkili bir şeklide kullanılan bazı kavramlardır.
Afitap Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?
1. Güneş.
2. Çok güzel olan, güzelliği ile dikkat çeken kadın.
3. Güzel yüz, çehre.
Afitap saati: Güneş vakti.
Afitap kadın: Güzel yüzlü kadın.