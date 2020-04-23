Afk'nın Açılımı Ne Demektir? Oyunlarda Afk Ne Anlama Gelir?

Metin2, Knight Online, Silkroad gibi online oyunlarda eskiden çokça kullanılan bu kelime şimdilerde pek çevrimiçi oyunda karşımıza çıkıyor. Hatta sosyal medya ve günlük hayatın her alanında sıklıkla kullanılır hale gelmiştir.

AFK'nın Açılımı Ne Demektir?

AFK genel olarak bir durum bildirimi olarak sık bir şekilde kullanılır. Away From Keyboard kelimelerinin kısaltılması ile elde edilir. Bilgisayar başında değil, olarak tercüme edilebilir. Uzun süreli bilgisayar başında bulunulmayan durumların karşıdaki oyuncuya bildirilmesi için kullanılmaktadır.

Oyunlarda AFK Ne Anlama Gelir?

Online oyunlarda bir işiniz çıktığında AFK’yı banlanmamak için kullanabilirsiniz. Çevrim içi sohbetlerinizde acilen bir yere gitmeniz gerekli olduğunda da bu durum bildirimi kullanımı uygun olacaktır. BRB kelimesinin tam olarak zıddıdır. Bir oyun terimi olarak düşünülse de canlı sohbet odalarında da aktif bir şekilde bu terimin kullanıldığını görebiliyoruz. AFK olduğunu belirten kullanıcı hesabının açık olmasına karşılık bilgisayar başında olmayacağını belirtmiş olur.